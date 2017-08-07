Визуализация фасада дачного домика, смысл в том чтобы наложить разные материалы на фасад (бревно, камень, гладкая поверхность), что куда по материалам отмечу и вписать в лесной массив.

Домик с двухскатной крышей, 7Х9м +тамбур.

Пишите Ваши сроки и стоимость, уровень визуализации (ссылка на портфолио).

Предоплата после линейного скрина.