Визуализация фасада дачного домика

Архитектура зданийЗавершен14 заявок213 просмотров
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Визуализация фасада дачного домика, смысл в том чтобы наложить разные материалы на фасад (бревно, камень, гладкая поверхность), что куда по материалам отмечу и вписать в лесной массив.

Домик с двухскатной крышей,  7Х9м +тамбур.

Пишите Ваши сроки и стоимость, уровень визуализации (ссылка на портфолио).

Предоплата после линейного скрина.

6 лет назад
Veronika2525
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Andriichuk
Миша 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$40
4 дня
Ответственный подход к работе, все поэтапно, доведено до идеала) Рекомендую! Большое спасибо)
Было приятно работать, своевременная оплата. Благодарю за сотрудничество Вероника. Рекомендую!