Перерисовать планировки для домов из дерева.

Архитектура зданийЗавершен14 заявок256 просмотров
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Существуют планировки домов, но:

1. Изображения не очень хорошего качества

2. Обозначения на русском языке, а использовать их планируется на Финском сайте. (Можно заменить названия помещений, на  расстановку мебели)

6 лет назад
nash11
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
dear1308
Игорь 
56 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
10 часов назад
6 лет назад
$45
1 день
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