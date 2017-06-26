Проектирование пандуса металлического для инвалидов

Разработка проектной, сметной документации по изготовлению пандуса металлического окрашенного для инвалидов при входе в здание. Высота подъема - 650мм, уклон 5% (1:20), длина уклонной части не более 9000мм, более 9000мм предусмотреть площадку для отдыха (поворотную площадку) не менее 1500х1500мм, покрытие пандуса противоскользящее (лист рифленый), ограждение пандуса с двойным травмобезопасным поручнем на высоте 700мм и 900мм, расстояние между поручнями (по ширине пандуса) не менее 900мм, по краю пандуса бортик высотой не менее 50мм.