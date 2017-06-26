Проектирование пандуса металлического для инвалидов

Визуализация фасада дачного домика, смысл в том чтобы наложить разные материалы на фасад (бревно, камень, гладкая поверхность), что куда по материалам отмечу и вписать в лесной массив. Домик с двухскатной крышей, 7Х9м +тамбур. Пишите Ваши сроки и ...
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Разработка проектной, сметной документации по изготовлению пандуса металлического окрашенного для инвалидов при входе в здание. Высота подъема - 650мм, уклон 5% (1:20), длина уклонной части не более 9000мм, более 9000мм предусмотреть площадку для отдыха (поворотную площадку) не менее 1500х1500мм, покрытие пандуса противоскользящее (лист рифленый), ограждение пандуса с двойным травмобезопасным поручнем на высоте 700мм и 900мм, расстояние между поручнями (по ширине пандуса) не менее 900мм, по краю пандуса бортик высотой не менее 50мм.
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