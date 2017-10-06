Разработка эскизного проекта загородного дома

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Завершен11 заявок372 просмотра

Разработать планы, фасады, разрезы и 3D планировки этажей загородного дома 10м*6м.

По имеющимся фото и наброскам от руки.

8 лет назад
Mister1980
Александр 
44 года
8 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Выбранный исполнитель

webmax92
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$80
14 дней
Максим выполнил работу на 5 с плюсом, как и обещал в сроки . Сделано грамотно и быстро, понимание задачи - то что нужно. Очень компетентный и ответственный исполнитель, всегда на связи. Оперативное выполнение задания. Вносит корректировки если нужно. Сотрудничеством доволен. Смело доверяйте свои проекты в надежные руки . Рекомендую!
С Александром было приятно работать. Максимально точно дал понять какой результат ему нужен и решил затруднения с оплатой. С этим человеком всегда можно договорится. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

webmax92
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
ТОП-5
Архитектура зданий