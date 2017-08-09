Требуется грамотный архитектор с опытом работы, необходимо доработать архитектурный проект под требование заказчика, изменения незначительные, коснутся фасадов и кровли. Все исходные чертежи для работы в dwg.
Дизайн (проект) веранды к готовому дому
День добрый,
нужно сделать эскиз и проект двухэтажной веранды (открытой) для готового дома (каркасник). Так получилось, что дом размещен "торцом" к входу на участок, выглядит угрюмо. Нужен проект (с визуализацией) двухэтажной веранды (на месте левого верхнего окна будет дверь). Визуализация + смета материала. Сайдинг менять не планируется, так что нужно "вписаться" в существующую отделку. Ширина - около 4 метров, длина - максимум по дому, исходя из возможности.
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