Дизайн (проект) веранды к готовому дому

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт14 заявок311 просмотров

День добрый,

нужно сделать эскиз и проект двухэтажной веранды (открытой) для готового дома (каркасник).  Так получилось, что дом размещен "торцом" к входу на участок, выглядит угрюмо. Нужен проект (с визуализацией) двухэтажной веранды (на месте левого верхнего окна будет дверь).  Визуализация + смета материала. Сайдинг менять не планируется, так что нужно "вписаться" в существующую отделку.  Ширина - около 4 метров, длина - максимум по дому, исходя из возможности.

8 лет назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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