Дизайн (проект) веранды к готовому дому

День добрый,

нужно сделать эскиз и проект двухэтажной веранды (открытой) для готового дома (каркасник). Так получилось, что дом размещен "торцом" к входу на участок, выглядит угрюмо. Нужен проект (с визуализацией) двухэтажной веранды (на месте левого верхнего окна будет дверь). Визуализация + смета материала. Сайдинг менять не планируется, так что нужно "вписаться" в существующую отделку. Ширина - около 4 метров, длина - максимум по дому, исходя из возможности.