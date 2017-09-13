Разработать проект дома

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт20 заявок357 просмотров

на основе поэтажного плана 

2-х этажного дома

10 на 14 снаружи 

9 на 13 внутри 

с двумя входами - неравный дуплекс (1/2 первого этажа одно жилище, остальное второе)

разработать точный проект 

с всеми размерами и коммуникациями

если можно с фундаментом и стройматериалами

жду примеры, сроки и стоимость

8 лет назад
Evgennnn
Евгений 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров