Проект Коттеджа и Ландшафтное проектирование участка

Необходимо разработать проект дома для молодой семьи, во вложении фото с участка будущего дома (из готовых построек Баня из бревна и гараж отдельно стоящий на 2 машины, дом необходимо спроектировать между баней и гаражом), а также понравившийся проект (только этот проект 230 кв.м, нам бы хотелось 160-180 max. Хотелось бы одноэтажный проект со вторым светом, 3 спальни, кухня и гостинная лучше совмещенные. Желательно 2 гардеробные. Также хотелось бы проект ландшафтного оформления участка. Участок двухуровневый, на участке хотелось бы видеть беседку, бассейн, а также желательно огородиться от соседей.