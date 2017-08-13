Cделать дизайн проект и визуализацию помещения

Имеется мансардный этаж, хочется сделать там что то типа комнаты отдыха с кальяном и большим телевизором с плойкой

Нужно придумать и визуализировать как все это можно сделать

Предпочтение стиль лофт (кирпич + дерево)

В приложении план этажа +фото и видео