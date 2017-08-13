Cделать дизайн проект и визуализацию помещения

  1. Биржа фриланса
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Закрыт27 заявок691 просмотр

Имеется мансардный этаж, хочется сделать там что то типа комнаты отдыха с кальяном и большим телевизором с плойкой

Нужно придумать и визуализировать как все это можно сделать

Предпочтение стиль лофт (кирпич + дерево)

В приложении план этажа +фото и видео

8 лет назад
Olegasv
Олег 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

webmax92
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$100
10 дней
ТОП-5
Архитектура зданий

Заявки фрилансеров

webmax92
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
ТОП-5
Архитектура зданий