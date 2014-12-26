rabbbit30650

Допечатная подготовка и дизайн

УДАЛЕННО

(в рабочее время с 8-00 до 17-00, понедельник-пятница)

- проверю допечатную подготовку ЛЮБЫХ макетов сделанных впакете программ фирмы Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesigne)

- проверю правильность макетов, правильность вырезки(высечки, фальцовки и так далее), правильность задачи красок и постпечатных

процессов

- переделаю (корректно переведу и проверю) сделанные вдругих программах макеты, элементы, части или заготовки для дальнейшей работы

или при необходимости соберу полностью макет из вашего материала

- подготовлю макет к печати и любым постпечатным процессам(лак, тиснение, конгрев, нумерация, порезка, высечка, вырубка, склейка,

приклейка окошек)

- подготовлю любые дополнительные материалы для работы(штамп, формы для лака, клише для тиснения и конгрева, чертежи для коробок,

вставок или вклеек)

- сложу монтаж по заданным параметрам для вывода форм илипечати пробы на плоттере с нанесением всей необходимой технической информации

по требованию заказчика

опыт работы на полиграфическом предприятии более 12-и лет(упаковка, бланки, реклама, плакаты)

предпочтение отдаю УПАКОВКЕ и РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ

ОПЛАТА - строго по затраченному времени !!!

ICQ 268-517-332 (понедельник-пятница с 8-00 до 17-00)

моб.тел. 050-678-87-94 (в любое другое вменяемое время)

Владимир