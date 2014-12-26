rabbbit30650

УДАЛЕННО
(в рабочее время с 8-00 до 17-00, понедельник-пятница)
- проверю допечатную подготовку ЛЮБЫХ макетов сделанных впакете программ фирмы Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesigne)
- проверю правильность макетов, правильность вырезки(высечки, фальцовки и так далее), правильность задачи красок и постпечатных
процессов
- переделаю (корректно переведу и проверю) сделанные вдругих программах макеты, элементы, части или заготовки для дальнейшей работы
или при необходимости соберу полностью макет из вашего материала
- подготовлю макет к печати и любым постпечатным процессам(лак, тиснение, конгрев, нумерация, порезка, высечка, вырубка, склейка,
приклейка окошек)
- подготовлю любые дополнительные материалы для работы(штамп, формы для лака, клише для тиснения и конгрева, чертежи для коробок,
вставок или вклеек)
- сложу монтаж по заданным параметрам для вывода форм илипечати пробы на плоттере с нанесением всей необходимой технической информации
по требованию заказчика
опыт работы на полиграфическом предприятии более 12-и лет(упаковка, бланки, реклама, плакаты)
предпочтение отдаю УПАКОВКЕ и РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ
ОПЛАТА - строго по затраченному времени !!!
ICQ 268-517-332 (понедельник-пятница с 8-00 до 17-00)
моб.тел. 050-678-87-94 (в любое другое вменяемое время)
Владимир