Перерисовать логотип на новогодний лад

Необходимо нарисовать, основываясь на исходнике и соблюдая общую стилистику сайта значок одной из категории товара на сайта. Исходник прикреплен, меняется только внутренний рисунок. Максимальна я цена 300 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно перерисовать логотип http://forexsystems.ru/images/logo1000.png на новогодний лад, размер логотипа и цвет фона нужно сохранить.
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