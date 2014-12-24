Логотип для картинг клуба

Логотипы и ЗнакиЗакрыт33 заявки259 просмотров
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Необходимо нарисовать логотип для картинг клуба. Основная идея: пчела управляющая картом

Рисунок - макет(сделанный самостоятельно) прилагается

9 лет назад
vikkysmart
Виктория 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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