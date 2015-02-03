Логотип для компании: бизнес, электротехника

Приглашаю в проект!

Во вложении бриф на логотип. От вас нужно 2 варианта с разной концепцией. Не капризничаю. Возможны небольшие доработки, изменение цветовой гаммы.

По любым вопросам пишите в личку.

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Внимание! Проект быстрый, принятие решения — быстро, оплата тоже быстро:) Срок - до воскресенья 28 декабря, чтобы успеть принять и оплатить до Нового года. С наступающим!