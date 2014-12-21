Создание логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт26 заявок279 просмотров
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Необходимо создать логотип из элементов, рабочие файлы здесь:

https://yadi.sk/d/B9uY8Tx1dXmzC

Логотип создается для сайта http://xn-----7kcd7bbdknmnib2agf0kza.xn--p1ai/ и будет расположен на первом слайде слайдера - вверху сайта.

Окончательный вариант лого - секция звезд (звезды уменьшить до размера, как на вкладках снизу), ниже звезд горы с солнцем, взять здесь (горы и звезды) - https://yadi.sk/d/BR6cwUGcdXoV5

Ниже - Надпись Крым Кубань Курорт с волнами- как в верхнем левом углу сайта, взять из рабочих файлов, ссылка Выше. Нужен лого для сайта с прозрачным фоном, пнг, шириной 300 рх и 1000 рх а так же в корел. Интересует стоимость и срок.

9 лет назад
capcatboat
54 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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