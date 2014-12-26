Создать логотип для кофе-точки

Очень понравилось работать с Еленой. В начиная с ТЗ и заканчивая утверждением макета - все эти этапы прошли очень быстро и гладко, проблем не возникало так же и в ходе работы. Я очень довольна нашей совместной работой и конечным результатом. С радостью рекомендую данного заказчика!