Создать логотип для кофе-точки

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок328 просмотров
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Открываю в бизнес-центрах точки (кофе с собой).Необходим логотип и варианты с ним на кофейной карте,барной стойке(размер1*1м),предложениях дня.Название Кофе-пауза,лучше pause cafe или просто Кофе для тебя.Оплата лучше на банковскую карту.Предложения до 24.12.2014

9 лет назад
malashka75
Елена 
48 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
ar1su
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$50
2 дня
Спасибо Татьяне за проделанную работу.Я и сама не понимала,чего хочу.Но с помощью такого Профессионала все получилось на все 5"+".Всем рекомендую:качество и скорость!!!
Очень понравилось работать с Еленой. В начиная с ТЗ и заканчивая утверждением макета - все эти этапы прошли очень быстро и гладко, проблем не возникало так же и в ходе работы. Я очень довольна нашей совместной работой и конечным результатом. С радостью рекомендую данного заказчика!
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