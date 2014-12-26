Создать логотип для кофе-точки

Добрый день, необходимо нарисовать логотип для кулинарного сайта, также на его основе сделать favicon. В каком стиле и что нравится покажу дополнительно. На выходе расчитываю получить psd + готовый favicon + несколько сохранёных логотипов в jpg/png Предпочтение отдам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Открываю в бизнес-центрах точки (кофе с собой).Необходим логотип и варианты с ним на кофейной карте,барной стойке(размер1*1м),предложениях дня.Название Кофе-пауза,лучше pause cafe или просто Кофе для тебя.Оплата лучше на банковскую карту.Предложения до 24.12.2014
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