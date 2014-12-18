Добрый вечер! Необходимо сделать логотип простенький. Подробности в личку понравившемуся исполнителю. Цену указывать в РУБЛЯХ в комментариях. Требуется линк на портфель логотипов. Оплата всем, кроме webmoney моментальная! Сроки - 1-2 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно лого для домена, указанного в прикреплённом файле
Никаких требований - ваш креатив приветствуется, домен будет продаваться.
обращаю внимания, что домен - палиндром
до $10
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