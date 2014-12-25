Нарисовать логотип в векторе по схеме

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен47 заявок348 просмотров
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Нужно нарисовать логотип в векторе для фирмы по производству круасанчиков, во вложении прикидка по ТЗ. Бюджет ограничен.

9 лет назад
Likhoman
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
d0mg
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$20
2 дня
Быстро. Красиво. Качественно. Исполнитель учел все мои правки - рекомендую!
Сергей, очень ответственный заказчик. Отличная деловая коммуникация. Четкие требования. Мгновенная оплата. Рекомендую!
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