Сделать логотип

Нужно разработать логотип и фирменный стиль для турагентства. Название: ТурТусса или TussaTur Можете предложить варианты как на английском, так и на русском. Целевая аудитория — молодежь, нужно что-то креативное и яркое. Слоган: Все меняется от перемены мест! Во вложении варианты ...