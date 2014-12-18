Сайт по натяжным потолкам. Анализ недостатков и расчёт стоимости рекламы в яндексе.
Контекстная реклама9 заявок
Закрыт
9 лет назад
Сайт по натяжным потолкам. Анализ недостатков и расчёт стоимости рекламы в яндексе.
кто возьмётся до завтрашнего утра сделать слайдер 60 фото с музыкой. например в фотошоу
70-80 фоток и 2-3 музыкальные композиции наложить. о нюансах расскажу
нужны фотографии натяжных потолков для раздела "наши работы". От Вас поиск фотографий и обработка. порядка 50-60 фото.
нужны 30 фотографий натяжных потолков, обработанных. для раздела фото наших работ. Чтобы поисковики реагировали как на !00% оригинал. С надписью СтройМастер на каждой фотке. Жду предлрожений по цене
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