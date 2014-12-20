Нужен логотип для фитнес, йога студии

Название: Баба Йога

Можете творить, как располагает ваш опыт и дизайнерское чутье.

Главное, чтобы в логотипе центральным словом было Йога, а второстепенным Баба (чтобы сильно не бросалось в глаза)

Данная фитнес студия предлагает 3 направления:

Пилатес

Фитнес для здоровья и тела

Йога

От вас:

1. Креативный подход

2. Исходник в кореле или же илюстраторе (или в удобной для вас программе, но с хорошим качеством для печати)