Создание логотипа

$90
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать логотип для школы иностранных языков.

9 лет назад
abc-club
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
DS_KORABL
Галина 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$95
3 дня
Все было хорошо,исполнитель подсказывал что и как.
Спасибо за работу) Оплата без проблем, предоплата тоже без разговоров, нашли общий язык это +++
  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа и фирменного стиля для турагентства

    $100

    Нужно разработать логотип и фирменный стиль для турагентства. Название: ТурТусса или TussaTur Можете предложить варианты как на английском, так и на русском. Целевая аудитория — молодежь, нужно что-то креативное и яркое. Слоган: Все меняется от перемены мест! Во вложении варианты ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Креативный логотип для группы в Facebook

    Для этой группы https://www.facebook.com/Kult.i.Ukraine Нужно создать креативный логотип Требования к логотипу: 1. Логотип нужно создать в патриотическом, националистическом, украинском стиле. 2. При этом он должен быть модным и современным. 3. Нужно использовать цвета украинского флага - синий и желтый. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать логотип для торговой площадки.

    $50

    Доброго времени суток, Требуется нарисовать логотип для торговой площадки, по реализации рогатого скота и птицы. Цвета: Зелёный, коричневатый. Название на данный момент - CattleMart. Приветствуется импровизация в своём названии, но только ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать логотип

    $50

    Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. Нужен логотип для компании, которая производит кухни на заказ. Логотип нужен в кривых и в png. Требования: 1.Ассоциации- надежность, продуманность, современные технологии 2.Цвета- http://prntscr.com/5h97mu 3.Должны присутствовать название "Умная кухня" и фирменный знак- сова (в очках или/и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Необходимо нарисовать логотип для Транспортно-диспетчерской службы. Условия: логотип должен быть в виде графического файла. Сам стиль изображения - рисунок простым карандашом. Пожелания: хотелось бы увидеть грузовик, едущий по дороге. Готов выслушать ваши предложения. Сразу пишите примерную цену за ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка "Фирменного Блока"

    $70

    Необходимая информация о конкурсе. Блок (а равно его составляющие) разрабатывается для ПРоекта. Сфера деятельности проекта — РЕКЛАМА. Основополагающие принципы проекта — КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС и НАДЕЖНОСТЬ. Позиционирование ЛПР (Лицо принимающее решение) — Мы продаем заказы и клиентов, а не ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип в стиле Flat, вектор (eps)

    Необходимо нарисовать в векторе логотип (или серию логотипов). Что должно быть нарисовано: - очеловеченная морда панды - которая ассоцирируется с магнатом, бизнес-воротилой, монополистом - на панде может быть все или что-то из этого: котелок, пенсне, ...

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка логотипа

    $150

    Здравствуйте. Нужно разработать логотип для сайта http://evac-avto.ru/, желательно тона черный желтый белый, или же белый синий черный. Цена и сроки выполнения. Ответы без этих требовании рассматриваться не будут.

    Логотипы и Знаки48 заявок
    Закрыт
    9 лет назад