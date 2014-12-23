Логотип на сайт

Нужно было изготовить логотип и фавикон для уже имеющегося сайта. У самого идей не было ни каких. Начал просматривать портфолио дизайнеров предложивших сделать логотип. Зацепили почему то работы Евгении. Обратился к ней и она не разочаровала. Предложила три разных варианта логотипа и фавикона. Выбрал, доработали до идеала и теперь спешу установить всё это на сайт.