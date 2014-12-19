Нужно подобрать картинки для сайта. Искать нужно логотипы программ, если логотипа в нормальном разрешение не найдется принимается скриншот программы. В дальнейшем возможны аналогичные заказы, т.е. ищу человека на перспективу. Искать логотипы можно на сервисах: http://yandex.ru/images/ или google картинки Найденную ...
Создание логотипа для мини гостиницы "РУССКИЙ ХОСТЕЛ"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание логотипа для хостела "РУССКИЙ ХОСТЕЛ"
Хостел для славян, деревянные двухъярусные кровати. Бесплатно Wi-Fi, белье, чай, кофе, уборка, охрана, видеонаблюдение, рядом парк, магазины, близко метро.
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