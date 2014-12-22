Поиск логотипов программ для ПК из интернета

Добрый день. Для разрабатывающегося сайта, нужно придумать логотип под стиль имеющегося дизайна и простенький фавикон. Тема сайта все что связано с нашими квартирами (кухни, комнаты, туалет, прихожие, ванны, полезные советы, итд.) У кого есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подобрать картинки для сайта. Искать нужно логотипы программ, если логотипа в нормальном разрешение не найдется принимается скриншот программы. В дальнейшем возможны аналогичные заказы, т.е. ищу человека на перспективу.
Искать логотипы можно на сервисах:
или google картинки
Найденную картинку подогнать под размер 270х270 пикселей. Картинку называем в формате [название программы на латинице с тире вместо пробелов].jpg, т.е. например google-chrome.jpg.
Принимаются картинки без артефактов, размытостей и сторонних копирайтов.
50 программ к которым нужны картинки:
MODPlug Player
Смайлбар
Расчет Кредита
Advanced IP Scanner
Driver Sweeper
ApexDC++
Get Styles
Hamster Free eBook Converter
Mp3 List
KompoZer
Товарная накладная
CamStudio
ListTV
Doki
DVD Shrink
Watch Dog
SendSMS
Xstar Radio
Free Registry Cleaner
PDF Split and Merge
CollageIt
Microsoft Expression Web
UPX
ClamWin
RouterPassView
DVDFab
Registry Repair
RightMark Audio Analyzer
Free Download Manager
vLite
WeFi
LightShot
PHP Expert Editor
Martview
PowerChute Personal Edition
Logitech Setpoint
Dicto
UMPlayer
Camfrog
XMPlay
Realtek Ethernet All-In-One Windows Driver
FileMenu Tools
FlashGot
Picture Viewer
SPlayer
Allway Sync
Производственный Календарь
UNetbootin
AppRemover
Менеджер Проектов
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