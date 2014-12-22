Поиск логотипов программ для ПК из интернета

Нужно подобрать картинки для сайта. Искать нужно логотипы программ, если логотипа в нормальном разрешение не найдется принимается скриншот программы. В дальнейшем возможны аналогичные заказы, т.е. ищу человека на перспективу.

Искать логотипы можно на сервисах:

http://yandex.ru/images/

или google картинки

Найденную картинку подогнать под размер 270х270 пикселей. Картинку называем в формате [название программы на латинице с тире вместо пробелов].jpg, т.е. например google-chrome.jpg.

Принимаются картинки без артефактов, размытостей и сторонних копирайтов.

50 программ к которым нужны картинки:

MODPlug Player

Смайлбар

Расчет Кредита

Advanced IP Scanner

Driver Sweeper

ApexDC++

Get Styles

Hamster Free eBook Converter

Mp3 List

KompoZer

Товарная накладная

CamStudio

ListTV

Doki

DVD Shrink

Watch Dog

SendSMS

Xstar Radio

Free Registry Cleaner

PDF Split and Merge

CollageIt

Microsoft Expression Web

UPX

ClamWin

RouterPassView

DVDFab

Registry Repair

RightMark Audio Analyzer

Free Download Manager

vLite

WeFi

LightShot

PHP Expert Editor

Martview

PowerChute Personal Edition

Logitech Setpoint

Dicto

UMPlayer

Camfrog

XMPlay

Realtek Ethernet All-In-One Windows Driver

FileMenu Tools

FlashGot

Picture Viewer

SPlayer

Allway Sync

Производственный Календарь

UNetbootin

AppRemover

Менеджер Проектов