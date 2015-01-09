Нарисовать логотип

$5
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок221 просмотр
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нарисовать логотип. Критерии в аттач.

Сайт одежды.

9 лет назад
teamfan
Артём 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Отличное понимание задачи. Задаёт конкретные вопросы при недостатке информации. Креативный собственные подход.
Только приятные впечатления от сотрудничества. Задание понятное, Артём постоянно на связи, корректировки минимальные, полное доверие мнению дизайнера, работа оплачивается моментально Рекомендую!
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