Логотип для интернет-сервиса

Оля, очень замечательный исполнитель, заказчики очень долго мучали и её и меня правками, лился на Ольгу полный бред типо 3 раз поиграть со шрифтами, и она справилась отлично, и отлично выдержала психологически. Рекомендую всем к сотрудничеству, будете рады.