нарисовать логотип. Критерии в аттач. Сайт одежды.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип для Центра Биомедицинских Исследований (Center of Bio-Medical Research), чтобы он гармонировал с новым сайтом — http://studioak.ru/ (сейчас на сайте стоит старый логотип, который кажется перегруженным).
Есть наш набросок нового логотипа — он во вложении DSC_0273.JPG.
Нам кажется что можно взять за основу изображение с ДНК микрочипа (но ваши иные варианты тоже приветствуются). Это точки (желтые, зеленые, красные — прикрепила Microarray logo CMYK.jpg). И рядом с ними или под ними название (http://www.elveflow.com/microfluidic-application-n...). Можно, например, сделать такой вид, как на нашем наброске. Чем-то это похоже на логотипы EMBL и Qiagen (есть во вложении в прикрепленном Архиве).
Или же оставить молекулу ДНК, но обыграть ее как на логотипе WF biotech.
Логотип должен быть стильным и современным, хорошо отражающим сферу деятельности компании.
Отбирать логотипы будем в пятницу (26 декабря) после обеда.
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