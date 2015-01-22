# 1 — $ 50

Необходимо разработать логотип для Центра Биомедицинских Исследований (Center of Bio-Medical Research), чтобы он гармонировал с новым сайтом — http://studioak.ru/ (сейчас на сайте стоит старый логотип, который кажется перегруженным).

Есть наш набросок нового логотипа — он во вложении DSC_0273.JPG.

Нам кажется что можно взять за основу изображение с ДНК микрочипа (но ваши иные варианты тоже приветствуются). Это точки (желтые, зеленые, красные — прикрепила Microarray logo CMYK.jpg). И рядом с ними или под ними название (http://www.elveflow.com/microfluidic-application-n...). Можно, например, сделать такой вид, как на нашем наброске. Чем-то это похоже на логотипы EMBL и Qiagen (есть во вложении в прикрепленном Архиве).

Или же оставить молекулу ДНК, но обыграть ее как на логотипе WF biotech.

Логотип должен быть стильным и современным, хорошо отражающим сферу деятельности компании.

Отбирать логотипы будем в пятницу (26 декабря) после обеда.