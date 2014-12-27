Логотип проекта по озеленению планеты

# 1 — $ 50

Требуется разработать логотип для проекта по озеленению планеты. Проект с игровой механикой (по сути игра), где все деревья высаживаются в реальности и присутствует возможность заработать деньги на партнерской программе.

Название: ForestOwner

Слоган: вырасти миллион

Цвет: в зеленых тонах (можно в дополнение использовать еще какой-то цвет)