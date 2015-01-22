Дизайн логотипов (аналог наклейки на авто)

Необходимо разработать логотип для Центра Биомедицинских Исследований (Center of Bio-Medical Research), чтобы он гармонировал с новым сайтом — http://studioak.ru/ (сейчас на сайте стоит старый логотип, который кажется перегруженным). Есть наш набросок нового логотипа — он во ...