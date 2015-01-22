Дизайн логотипов (аналог наклейки на авто)

Есть лого - https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4EhcaszMYIbjugGEt3b-MEorDUZ3ugZFlkRUbe6XQTVE9ZMcY необходимо создать подобное, только горизонтально и другая надпись. Цена, портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн логотипа (аналог наклейки на авто) для плоттерной резки - одноцвет
В аттаче пример. Предоставить на выбор для утверждения 3 варианта.
Требование: вписать в заднее колесо слова "АВТО" и "ПАРТНЕР"
увеличить заднее колесо искажением перспективы. Основная часть логотипа - круг.
https://vk.com/dtp_ivanovo вот логотип группы.
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