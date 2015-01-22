Дизайн логотипов (аналог наклейки на авто)

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок230 просмотров
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Дизайн логотипа (аналог наклейки на авто) для плоттерной резки - одноцвет

В аттаче пример. Предоставить на выбор для утверждения 3 варианта.

Требование: вписать в заднее колесо слова "АВТО" и "ПАРТНЕР"

увеличить заднее колесо искажением перспективы. Основная часть логотипа - круг.

https://vk.com/dtp_ivanovo вот логотип группы.

9 лет назад
comerce
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
vertikal-nik
Роман 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 дней назад
9 лет назад
$15
2 дня
Спасибо. Все устроило!
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