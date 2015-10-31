Нарисовать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен36 заявок364 просмотра
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Здравствуйте нужно нарисовать логотип для магазина цифровых товаров.

Адрес магазина отправлю в личном сообщении, по запросу.

Размер ширина 300px высота 70px

9 лет назад
gheka
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$15
1 день
Выполнил задание на 4 (представленные 3 образца были не в моём вкусе но времени уже не было поэтому выбрал наиболее понравившийся). Также немного пришлось подправить самому, так как шрифт мне не понравился. Написав ему об этом, он изменил его на другой но не тот который мне нравится. В общем вкусы в шрифте у нас не совпали поэтому чтобы не тратить своё время решил шрифт изменить уже сам.
Задача была сформулирована достаточно абстрактно (4 из 5), ее реализация посему была скорее интуитивной, нежели поэтапно-прагматичной. Ни от каких правок в ходе работы не отнекивался, специально пересмотрел переписку — проект был доведен до логического финала, были предоставлены все исходники, даны все пояснения. Не было никаких нареканий. Спустя 10 месяцев человек написал мне не самый лицеприятный отзыв, из которого я выяснил для себя, что он просто согласился на "лучшее из плохого" хотя, еще раз подчеркну, разошлись хорошо. Поэтому коммуникацию оцениваю на 2 из 5. Оплачено вовремя и в полном объеме, с этим претензий нет (5 из 5).
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