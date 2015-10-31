Нарисовать логотип

Задача была сформулирована достаточно абстрактно (4 из 5), ее реализация посему была скорее интуитивной, нежели поэтапно-прагматичной. Ни от каких правок в ходе работы не отнекивался, специально пересмотрел переписку — проект был доведен до логического финала, были предоставлены все исходники, даны все пояснения. Не было никаких нареканий. Спустя 10 месяцев человек написал мне не самый лицеприятный отзыв, из которого я выяснил для себя, что он просто согласился на "лучшее из плохого" хотя, еще раз подчеркну, разошлись хорошо. Поэтому коммуникацию оцениваю на 2 из 5. Оплачено вовремя и в полном объеме, с этим претензий нет (5 из 5).