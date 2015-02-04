Конкурс на создание логотипа и визитки

# 1 — $ 70

Сделать логотип для сайта http://moyatantra.ru/

Он же будет использоваться в визитках.

Направление: самосовершенствование и духовное развитие, йога и её

разновидность — тантра.

Тантра уделяет внимание мощным силам, существующим в мире — в первую очередь силам притяжения между Мужским и Женским — и использует их для развития.

Хорошо, если оформление сможет отразить пронизанность жизни (и наших занятий) этими двумя полюсами (мужским и женским, солнца и луны, света и тьмы и пр.) и их постоянным взаимодействием: стремлением и отталкиванием, игрой и конфликтом, слиянием и оргазмом — и снова разделением. И лишь оставить друг друга в покое они не могут.

Мужское — устремлённое, нацеленное, направленное, задающее направлении и цель, сосредоточенное, сильное, иногда жёсткое.

Женское — расплывчатое, размазанное, стихийное, неуправляемое, иногда всё разрушающее, обнимающее, мягкое, питающее, помогающее, взращивающее, поддерживающее.

Также нам нужна визитка с новым логотипом.

На визитке должен быть логотип, адрес http://moyatantra.ru. Фраза «Жду тебя». Твоя тантра и телефон. Остальное на ваше усмотрение