Конкурс на создание логотипа и визитки

логотип компании "ТЛИФТ" (TLIFT LLC) все должно быть осень просто, может это две буквы Т и Л или Т и L или на ваше усмотрение. Шрифт на ваше усмотрение, компания будет заниматься грузоподъемными механизмами. Результат ...
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Сделать логотип для сайта http://moyatantra.ru/
Он же будет использоваться в визитках.
Направление: самосовершенствование и духовное развитие, йога и её
разновидность — тантра.
Тантра уделяет внимание мощным силам, существующим в мире — в первую очередь силам притяжения между Мужским и Женским — и использует их для развития.
Хорошо, если оформление сможет отразить пронизанность жизни (и наших занятий) этими двумя полюсами (мужским и женским, солнца и луны, света и тьмы и пр.) и их постоянным взаимодействием: стремлением и отталкиванием, игрой и конфликтом, слиянием и оргазмом — и снова разделением. И лишь оставить друг друга в покое они не могут.
Мужское — устремлённое, нацеленное, направленное, задающее направлении и цель, сосредоточенное, сильное, иногда жёсткое.
Женское — расплывчатое, размазанное, стихийное, неуправляемое, иногда всё разрушающее, обнимающее, мягкое, питающее, помогающее, взращивающее, поддерживающее.
Также нам нужна визитка с новым логотипом.
На визитке должен быть логотип, адрес http://moyatantra.ru. Фраза «Жду тебя». Твоя тантра и телефон. Остальное на ваше усмотрение
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