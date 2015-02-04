Конкурс на создание логотипа и визитки

$70
Логотипы и ЗнакиЗавершен34 заявки5282 просмотра
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#1$70

Сделать логотип для сайта http://moyatantra.ru/

Он же будет использоваться в визитках.

Направление: самосовершенствование и духовное развитие, йога и её

разновидность — тантра.

Тантра уделяет внимание мощным силам, существующим в мире — в первую очередь силам притяжения между Мужским и Женским — и использует их для развития.

Хорошо, если оформление сможет отразить пронизанность жизни (и наших занятий) этими двумя полюсами (мужским и женским, солнца и луны, света и тьмы и пр.) и их постоянным взаимодействием: стремлением и отталкиванием, игрой и конфликтом, слиянием и оргазмом — и снова разделением. И лишь оставить друг друга в покое они не могут.

Мужское — устремлённое, нацеленное, направленное, задающее направлении и цель, сосредоточенное, сильное, иногда жёсткое.

Женское — расплывчатое, размазанное, стихийное, неуправляемое, иногда всё разрушающее, обнимающее, мягкое, питающее, помогающее, взращивающее, поддерживающее.

Также нам нужна визитка с новым логотипом.

На визитке должен быть логотип, адрес http://moyatantra.ru. Фраза «Жду тебя». Твоя тантра и телефон. Остальное на ваше усмотрение

9 лет назад
bebkozen
Евгений 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
d0mg
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
#1
Евгений отличный исполнитель и творческий человек. Сумел предложить самый классный вариант среди 39 конкурентов. Мы с ним быстро нашли общий язык. Он с отрывом победил в конкурсе. Рекомендую!
Евгений отличный заказчик и приятный в общении человек. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Только положительные эмоции. Однозначно рекомендую!
Заявки фрилансеров
d0mg
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
#1
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