Дизайн логотипа

Привет!

Нужно нарисовать логотип на тему эзотерики. Текст крупно" Я - центр мира", под ним подпись "клуб Юлиана Привиса". Слева что-то типа эмблемы, может человечек в центре чего-то (мира) или что-то наподобие - символическое.

По цвету пожелания - синий, может с добавление серого.

Лого нужен для сайта (исходник в векторе)