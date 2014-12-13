Новогодняя открытка

Верстка полиграфииЗакрыт32 заявки279 просмотров
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Дизайн Новгодней открытки.

Желательно присутствие легкого намека на Украинский стиль (например, орнамент или что-то другое)

Формат предлагайте. Двухсторонняя.

9 лет назад
simodrey
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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