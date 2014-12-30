Поздравительная открытка

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Здравствуйте!

Требуется разработать оригинальную поздравительную клинику медицинского центра для партнеров.

Во вложении два варианта: первый вариант - как не нравится, второй (с шаром), как нравится.

Предлагайте идеи.

Текст Во вложении.

9 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
HOTOH
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$13
3 дня
Спасибо Дмитрию за оперативную работу, рекомендую, как ответственного исполнителя!
Хорошо поставленное ТЗ, моментальная оплата. Сотрудничеством доволен.