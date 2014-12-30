Поздравительная открытка

Сделать макет по образцу, ТЗ в файле
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Здравствуйте!
Требуется разработать оригинальную поздравительную клинику медицинского центра для партнеров.
Во вложении два варианта: первый вариант - как не нравится, второй (с шаром), как нравится.
Предлагайте идеи.
Текст Во вложении.
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