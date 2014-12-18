Необходимо подготовить флайер к печати

$10
Верстка полиграфииЗакрыт20 заявок319 просмотров
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В данный момент имеется составные флайера в PSD. Необходимо подготовить его к печати. А именно создать два слоя и разместить на него существующие слои, таким образом чтобы получилась лицевая и задняя сторона флайера для дальнейшей печати и нарезки.

9 лет назад
aupairhaus
Быков 
45 летГермания
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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