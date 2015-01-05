Обработка 2х фотографий планов эвакуации.

Всем привет Недавно получила пакет фотографий от фотографа после сьемки и называю это "обнять и плакать". С этим можно что-то сделать? Есть какие - то деловые предложения в обработки фотографий и доведения это до ума? У меня 35 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо обработать 2е фотографии планов эвакуации. Обрезать лишнее, изменить перспективу (немного не ровно сфотографировали) и т.д.
Нацелены на максимально низкую цену.
В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем только сообщения относительно технических деталей проекта.
Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.
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