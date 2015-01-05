Обработка 2х фотографий планов эвакуации.

Необходимо обработать 2е фотографии планов эвакуации. Обрезать лишнее, изменить перспективу (немного не ровно сфотографировали) и т.д.

Нацелены на максимально низкую цену.

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем только сообщения относительно технических деталей проекта.

Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.