Обработка 2х фотографий планов эвакуации.

Обработка фотографийЗавершен13 заявок232 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо обработать 2е фотографии планов эвакуации. Обрезать лишнее, изменить перспективу (немного не ровно сфотографировали) и т.д.

Нацелены на максимально низкую цену.

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем только сообщения относительно технических деталей проекта.

Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.

9 лет назад
jumbo
Юрий 
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
elandrew
34 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$3
1 день
У нас было небольшое задание, но исполнитель отнесся весьма ответственно к нему. Всем рекомендуем данного исполнителя.
Хороший заказчик. Задача поставлена чётко, не сложная, оплата быстрая. Рекомендую!