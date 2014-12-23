Обработка фотографий после неудачной сьемки

Всем привет

Недавно получила пакет фотографий от фотографа после сьемки и называю это "обнять и плакать".

С этим можно что-то сделать? Есть какие - то деловые предложения в обработки фотографий и доведения это до ума?

У меня 35 штук и я каждое из фото довела бы до какого - то ума....

Что можете предложить?

Сразу озвучьте свою стоимость за фото или за все 35 фото и покажите пример вашей работы на одном из моих фото вложенных в проэкте.

Что меня не устраивает:

- это уже фото обработанные фотографом в фотошоппе, но у меня на лице как-будто маска тонака и свет подчеркивает все, что не надо

- я просила убрать зум фотоаппарата и меня оптически на 10 кг схуднуть, потом просила это же сделать при выдаче фотографий и ... на некоторых из них руки , как будто надувные, как будто я вешу 150 кг... фу, аж противно вспоминать..

- остальное - ваше усмотрение и пример обработки.

Вы предлагаете - я плачу, как заказчик тому, кто подойдёт к проблеме не креативно, а профессионально.

По моему, с некоторых фотографий можно слепить конфекту еще...

Предлагайте.

Буду рада.