Поиск фотографий для сайта по тематике "Дом и сад"

Необходимо найти в интернете фотографии для иллюстраций на сайте, посвященном тематике "Дом и сад. Дизайнерские идеи". Исполнителю будут предоставлены соответствующие ключевые фразы (англоязычные), на каждую из них требуется найти релевантную картинку. В общей сложности всего около 500 фоток. Разумеется фото не должны повторяться, все должны быть разные (проверяю).

Фото должны быть без знаков копирайта, водяных знаков, названий сторонних сайтов или их адресов в интернете и лишних надписей.

Фото необходимо разложить по папкам, соответствующих групп кеев (до 20 папок), список групп и список ключей для поиска фото для каждой группы будет предоставлен исполнителю на е-мейл в формате MS Exel, после взятия заказа в работу.

Все фото должны быть цветными, в формате JPEG, СТРОГО размером 900*600 px, среднего качества (Save for Web & Device: Quality Medium 50 в Адоб Фотошоп), в среднем размером от 60 до 150 Кб (допускаются отклонения до 40-50К и до 200К, но не более 10% от общего количества фото).

В случае невозможности найти некоторые фото в вышеуказанном качестве, можно использовать фото размером минимум 550-600 * 350-400, которые можно обрамить белым фоном до размера 900*600, но не более 15-20% от общего количества иллюстраций. Растягивать низкокачественные фото до размеров 900*600 нельзя (проверяю).

Все фото следует искать в любой поисковой системе, НО СТРОГО КРОМЕ "Гугл-картинки" (можно использовать Яндекс-картинки, Яху-картинки и т.п.).

Срок выполнения исполнителем после взятия заказа в работу - до 4 дней.