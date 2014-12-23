Поиск фотографий для сайта по тематике "Дом и сад"

$10
Обработка фотографийЗакрыт12 заявок292 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо найти в интернете фотографии для иллюстраций на сайте, посвященном тематике "Дом и сад. Дизайнерские идеи". Исполнителю будут предоставлены соответствующие ключевые фразы (англоязычные), на каждую из них требуется найти релевантную картинку. В общей сложности всего около 500 фоток. Разумеется фото не должны повторяться, все должны быть разные (проверяю).

Фото должны быть без знаков копирайта, водяных знаков, названий сторонних сайтов или их адресов в интернете и лишних надписей.

Фото необходимо разложить по папкам, соответствующих групп кеев (до 20 папок), список групп и список ключей для поиска фото для каждой группы будет предоставлен исполнителю на е-мейл в формате MS Exel, после взятия заказа в работу.

Все фото должны быть цветными, в формате JPEG, СТРОГО размером 900*600 px, среднего качества (Save for Web & Device: Quality Medium 50 в Адоб Фотошоп), в среднем размером от 60 до 150 Кб (допускаются отклонения до 40-50К и до 200К, но не более 10% от общего количества фото).

В случае невозможности найти некоторые фото в вышеуказанном качестве, можно использовать фото размером минимум 550-600 * 350-400, которые можно обрамить белым фоном до размера 900*600, но не более 15-20% от общего количества иллюстраций. Растягивать низкокачественные фото до размеров 900*600 нельзя (проверяю).

Все фото следует искать в любой поисковой системе, НО СТРОГО КРОМЕ "Гугл-картинки" (можно использовать Яндекс-картинки, Яху-картинки и т.п.).

Срок выполнения исполнителем после взятия заказа в работу - до 4 дней.

9 лет назад
mike573
59 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
natali7
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$10
2 дня
Задание не было выполнено. Взялась сделать за 2 дня, но не сделала и за 4. Жалко потерянного времени. Не рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Фото из ЧБ в Цвет

    $5

    Есть 5 чб маленьких фото,они в приложении. Нужно из ЧБ перевести в цветные их,как сделано с одной штукой на примере. Сроки 1 час. Выбираю исполнителя в течении 30 минут

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Обработка ювелирной продукции

    $100

    Нужно обработать ювелирные позиции кольца сережки подвески Фотография студийная професиональная с которой очень легко работать нужен специалист готовый реализовать детальную обработку довеля до идеала по примеру ниже https://www.youtube.com/watch?v=y45QvLMfbY8 https://www.youtube.com/watch?v=hRwOnlHvGdk

    Обработка фотографий2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Дописать год на фото

    $5

    Дописать 15 и 14 год на 1м слое,остальные на убывание с галочками ( по аналогии как сейчас 13) на втором слое дописать 16 год, включая 15 14 и последующие на убывание и с галочками для ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Скопировать фото

    Необходимо скопировать все фото для точно такого же конструктора отсюда: http://real-flame.ru/des/index.php Фото порталов http://prntscr.com/4xkunc и топок http://prntscr.com/4xkujt .png на прозрачном фоне. Фото разложить по папкам: 20 дюймов 26 дюймов 23 дюйма 33W дюйма 25 дюймов 33 дюйма + нужен список с ...

    Обработка фотографий13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Кадрировать фото в Lightroom

    Необходимо кадрировать студийные фото в программе Lightroom по заданным параметрам. Заказы ежедневно. Пакет из 30 фото редактируется за 5-7 минут. В день возможно около 3-7 пакетов. за 1 пакет фото 2 ye. ...

    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Красиво обрезать и подготовить фото товаров для интернет магазина

    $8

    Необходимо красиво обрезать и подготовить фото товаров для размещения в интернет магазине и печати флаеров. Фото оригинал: https://yadi.sk/d/Xw2YDW7gdWJna _________________________________________________________________________________________________________ Проект бюджетный, предлагайте цену. Работаю только с исполнителями с отзывами и портфолио. Дедлайн-понедельник 14–00 МСК.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад