Обработка ювелирной продукции

$100
Обработка фотографийЗавершен19 заявок401 просмотр
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Нужно обработать ювелирные позиции кольца сережки подвески

Фотография студийная професиональная с которой очень легко работать

нужен специалист готовый реализовать детальную обработку довеля до идеала

по примеру ниже

https://www.youtube.com/watch?v=y45QvLMfbY8

https://www.youtube.com/watch?v=hRwOnlHvGdk

9 лет назад
pro100art
38 летСША
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
$81
6 дней
Камсаракан Анна давольно таки творческая девушка с явно выраженным желанием и умением относиться к работе как для себя ) очень рекомендую, отличительные качесва тонкое ощущение елегантности в дизайне Продалжайте в том же духе
Очень положительный и ответственный заказчик. Задачу поставил четко и понятно, общается очень тактично и воспитанно, работу оплатил сразу после проверки. Сотрудничеством весьма довольна. Рекомендую!
izbushev
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$60
2 дня
Грамотный специалист. Сотрудничаем не первый раз. Выполнил несколько разноплановых дизайнерских работ. Как всегда на хорошем художественном и техническом уровне. Всем рекомендую.
Хорошо составленный ТЗ. Доброжелательное отношение. Переговоры проходили легко, утверждали работу быстро, с оплатой никаких вопросов. Рекомендую!
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