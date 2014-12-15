Добавить на фотографии водяной знак

В оригинале масштаб крупнее (2600 на 650), нужно дорисовать изображение в 100% масштабе, дам дополнительное фото с деревьями и дорогами, которое упростит вам задачу. Грубый пример так же во вложении, нужно будет проявить немного фантазии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо провести пакетную обработку фото.
Нанесение водяного знака.
Штамп нарисован.
- Похожие заказы
- Обработка фотографий13 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен постоянный ретушист для обработки фото. Следует рассматривать как подработку, огромного объема нет. Нужно уметь делать: - цветокор - ретушь кожи - ретушь объемов тела - смена цвета волос - коллажирование рреалистичное (замена фона или добавление эффектов и деталей на готовое ...Обработка фотографий63 заявкиЗакрыт9 лет назад
нужны 30 фотографий натяжных потолков, обработанных. для раздела фото наших работ. Чтобы поисковики реагировали как на !00% оригинал. С надписью СтройМастер на каждой фотке. Жду предлрожений по ценеОбработка фотографий1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть 500 изображений, каждое изображение надо порезать, получится 15 модульных картин с одного изображения (эскизы есть). Укажите приблизительную стоимость.Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
В прикрепленном файле есть список наборов и фото ссылкой на сайте дилера. Мне нужно сделать из них фото ...Обработка фотографий22 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужно обработать 40 фото.Работы немного:осветление фото,насыщенность,скадрировать кадр,мелкая ретушь.(там где это необходимо) Формат RAW. Цена 25 руб.за фото.Срок 5 дней Тестовое задание:обработка 1 фотоОбработка фотографий16 заявокЗакрыт9 лет назад
Работа чистить фото от прыщей, родинок, растяжек на коже, высветлять темные места. Черная ретушь. Иногда задействовать пластику для тела. Работы много, от 10 до 110 фото за заказ. оплата 37 руб 1 фото. примеры прилагаются: как надо сделать, вместе ...Обработка фотографий46 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо обработать 51 фото, Фотки - http://wegeeks.ru/na-obrabotku.zip Не силен в терминологии данного раздела. Нужно фото сделать четче, "как в глянцевых журналах" :) в пределах разумного конечно. Оплата по факту. Надеюсь на небольшой бюджет, но за дешевизной не гонюсь, ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо для каждого http://avtoodejalo.ru/avto.html раздела сайта найти фотографию модели автомобиля. Обрезать ее по нужным размерам и дать осмысленное название для картинки. Всего необходимо подобрать 700 картинок. Ваши цены и сроки ?Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Необходимо скопировать фото для точно такого же конструктора отсюда: http://real-flame.ru/des/index.php Фото порталов http://prntscr.com/4xkunc и топок http://prntscr.com/4xkujt .png на прозрачном фоне. Фото разложить по папкам: 20 дюймов 26 дюймов 23 дюйма 33W дюйма 25 дюймов 33 дюйма + нужен список с названиями ...Обработка фотографий5 заявокЗакрыт9 лет назад