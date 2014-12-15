Добавить на фотографии водяной знак

Обработка фотографийЗакрыт43 заявки349 просмотров
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Необходимо провести пакетную обработку фото.

Нанесение водяного знака.

Штамп нарисован.

9 лет назад
plastid
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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