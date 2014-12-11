Нужна обработка фото для интернет магазина.

$10
Обработка фотографийЗакрыт22 заявки461 просмотр
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В прикрепленном файле есть список наборов и фото ссылкой на сайте дилера. Мне нужно сделать из них фото 600х600 пикселей качественные .И коллажи для набора как в примере http://bilium.ru/nabor-posudy-s-keramicheskim-pokrytiem/kuhonnyj-nabor-posudy-s-keramicheskim-pokrytiem-apelsinovoe-schastie.html именно для этого сайта .

9 лет назад
toplombard
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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