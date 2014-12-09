Обработка свадебных фото

Работа чистить фото от прыщей, родинок, растяжек на коже, высветлять темные места. Черная ретушь. Иногда задействовать пластику для тела. Работы много, от 10 до 110 фото за заказ. оплата 37 руб 1 фото. примеры прилагаются: как надо сделать, вместе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно обработать 40 фото.Работы немного:осветление фото,насыщенность,скадрировать кадр,мелкая ретушь.(там где это необходимо) Формат RAW.
Цена 25 руб.за фото.Срок 5 дней
Тестовое задание:обработка 1 фото
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