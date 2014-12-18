нужны 30 фотографий натяжных потолков, обработанных. для раздела фото наших работ. Чтобы поисковики реагировали как на !00% оригинал. С надписью СтройМастер на каждой фотке. Жду предлрожений по цене
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен постоянный ретушист для обработки фото.
Следует рассматривать как подработку, огромного объема нет.
Нужно уметь делать:
- цветокор
- ретушь кожи
- ретушь объемов тела
- смена цвета волос
- коллажирование рреалистичное (замена фона или добавление эффектов и деталей на готовое фото)
Ретушист нужен на обработку стилизованных съемок.
На пример: есть готовый образ дракона (волосы, проф мейк, бодиарт, фото на фоне леса или пещеры) нужно добавить крылья, эффекты на фото или заменить фон при необходимости
Рассмотрю все кандидатуры, сразу в заявке прикладыввайте примеры своих работ в нужном стиле.
За раз с 1 съемки нужно так обрабатывать от 1 до 4х фото.
Оплата webmoney гривны или рубли.
Примеры хорошей обработки фото - приложены
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