Нужен постоянный ретушист для обработки фото.

Следует рассматривать как подработку, огромного объема нет.

Нужно уметь делать:

- цветокор

- ретушь кожи

- ретушь объемов тела

- смена цвета волос

- коллажирование рреалистичное (замена фона или добавление эффектов и деталей на готовое фото)

Ретушист нужен на обработку стилизованных съемок.

На пример: есть готовый образ дракона (волосы, проф мейк, бодиарт, фото на фоне леса или пещеры) нужно добавить крылья, эффекты на фото или заменить фон при необходимости

Рассмотрю все кандидатуры, сразу в заявке прикладыввайте примеры своих работ в нужном стиле.

За раз с 1 съемки нужно так обрабатывать от 1 до 4х фото.

Оплата webmoney гривны или рубли.

Примеры хорошей обработки фото - приложены