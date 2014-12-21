Красиво обрезать и подготовить фото товаров для интернет магазина

$8
Обработка фотографийЗавершен11 заявок181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо красиво обрезать и подготовить фото товаров для размещения в интернет магазине и печати флаеров.

Фото оригинал:

https://yadi.sk/d/Xw2YDW7gdWJna

_________________________________________________________________________________________________________

Проект бюджетный, предлагайте цену.

Работаю только с исполнителями с отзывами и портфолио.

Дедлайн-понедельник 14–00 МСК.

9 лет назад
r-p
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$8
1 день
Всем рекомендую пользоваться услугами Станислава. Обработал все фотографии быстро и качественно. Общение оставляет исключительно положительные эмоции, однако ничего лишнего всё только по делу. Заказ выполнен на на 5+. Будем работать на постоянной основе.
Сотрудничество с Ратибором - на высоком профессиональном уровне. Все материалы для работы предоставлены, даже разница в часовых поясах - не проблема! Утверждение и оплата быстро и легко. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Дорисовать панораму

    В оригинале масштаб крупнее (2600 на 650), нужно дорисовать изображение в 100% масштабе, дам дополнительное фото с деревьями и дорогами, которое упростит вам задачу. Грубый пример так же во вложении, нужно будет проявить немного фантазии ...

    Обработка фотографий13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ретушист

    Нужен постоянный ретушист для обработки фото. Следует рассматривать как подработку, огромного объема нет. Нужно уметь делать: - цветокор - ретушь кожи - ретушь объемов тела - смена цвета волос - коллажирование рреалистичное (замена фона или добавление эффектов и деталей на готовое ...

    Обработка фотографий63 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Фотографии натяжных потолков

    нужны 30 фотографий натяжных потолков, обработанных. для раздела фото наших работ. Чтобы поисковики реагировали как на !00% оригинал. С надписью СтройМастер на каждой фотке. Жду предлрожений по цене

    Обработка фотографий1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обработка свадебных фото

    $10

    Нужно обработать 40 фото.Работы немного:осветление фото,насыщенность,скадрировать кадр,мелкая ретушь.(там где это необходимо) Формат RAW. Цена 25 руб.за фото.Срок 5 дней Тестовое задание:обработка 1 фото

    Обработка фотографий16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Фотография обработка

    Работа чистить фото от прыщей, родинок, растяжек на коже, высветлять темные места. Черная ретушь. Иногда задействовать пластику для тела. Работы много, от 10 до 110 фото за заказ. оплата 37 руб 1 фото. примеры прилагаются: как надо сделать, вместе ...

    Обработка фотографий46 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обработать 51 фото

    Необходимо обработать 51 фото, Фотки - http://wegeeks.ru/na-obrabotku.zip Не силен в терминологии данного раздела. Нужно фото сделать четче, "как в глянцевых журналах" :) в пределах разумного конечно. Оплата по факту. Надеюсь на небольшой бюджет, но за дешевизной не гонюсь, ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад