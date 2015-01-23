Удалить фон с фото

В оригинале масштаб крупнее (2600 на 650), нужно дорисовать изображение в 100% масштабе, дам дополнительное фото с деревьями и дорогами, которое упростит вам задачу. Грубый пример так же во вложении, нужно будет проявить немного фантазии ...