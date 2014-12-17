Кадрировать фото в Lightroom

Обработка фотографийЗакрыт24 заявки375 просмотров
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Необходимо кадрировать студийные фото в программе Lightroom по заданным параметрам. Заказы ежедневно. Пакет из 30 фото редактируется за 5-7 минут. В день возможно около 3-7 пакетов. за 1 пакет фото 2 ye. Работа простая, требует минимального знания основ Lightroom

9 лет назад
Little_Dream
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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