Little_Dream

Обработка студийных фотографий семейных и детских фотосессий 1) выбрать 35 фото из сырого материала съемки по ссылке 2) Подровнять немного свет и яркость в Lghtroom, кадрировать (покажем ...
Обработка фотографий49 заявок
Закрыт
10 лет назад
Обработка студийных фотографий семейных и детских фотосессий 1) выбрать 35 фото из сырого материала съемки по ссылке 2) Подровнять немного свет и яркость в Lghtroom, кадрировать (покажем ...
Задача: Придумать название для детской фотостудии (открываем новую фотостудию ) Требования к исполнителю: нет специальных требований Требования к контенту и уникальности: У нас уже есть детская фотостудия ...
Необходимо кадрировать студийные фото в программе Lightroom по заданным параметрам. Заказы ежедневно. Пакет из 30 фото редактируется за 5-7 минут. В день возможно около 3-7 пакетов. за 1 пакет фото 2 ye. ...