Ретушь фото

Дописать 15 и 14 год на 1м слое,остальные на убывание с галочками ( по аналогии как сейчас 13) на втором слое дописать 16 год, включая 15 14 и последующие на убывание и с галочками для ...
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Здравствуйте. Необходимо ретушировать фото, до вот такого состояния http://isif-life.ru/
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