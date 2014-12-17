Скопировать фото

Необходимо кадрировать студийные фото в программе Lightroom по заданным параметрам. Заказы ежедневно. Пакет из 30 фото редактируется за 5-7 минут. В день возможно около 3-7 пакетов. за 1 пакет фото 2 ye. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо скопировать все фото для точно такого же конструктора отсюда: http://real-flame.ru/des/index.php
Фото порталов http://prntscr.com/4xkunc и топок http://prntscr.com/4xkujt
.png на прозрачном фоне.
Фото разложить по папкам:
20 дюймов 26 дюймов
23 дюйма 33W дюйма
25 дюймов 33 дюйма
+ нужен список с названиями скопированных фото.
Ваши предложения по цене и срокам?
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