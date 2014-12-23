Необходимо найти в интернете фотографии для иллюстраций на сайте, посвященном тематике "Дом и сад. Дизайнерские идеи". Исполнителю будут предоставлены соответствующие ключевые фразы (англоязычные), на каждую из них требуется найти релевантную картинку. В общей сложности всего ...
Нарисовать красивую Печать и Подпись для презентации
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать в Фотошопе или в Иллюстраторе Печать для компании и Подпись красивую
Подпись можно вручную сделать и отсканировать
Работа не сложная
Требования
Знания фотошоп
Опыт работы от 5 лет
Ежедневный онлайн
Наличие скайпа
Оплата $5-10 за изображение
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