Перерисовать графику для диплома

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Завершен1 заявка188 просмотров

В драфте диплома содержится порядка 20 графических элментов, вставлены как картинки:

- графики

- диаграммы

- два таймлайна

- одно дерево целей

Графики рисовал сам для другого проекта и частично брал из интернета. Хочу получить всю существующую графику:

1) созданной в экселе

2) вставленной аккуратно в текст диплома

3) созданной в едином стиле

Прикладываю к письму два графических примера: простой (таких процентов 80) и сложный (таких несколько)

10 лет назад
maxe
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Выбранный исполнитель

elandrew
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Всё по делу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

elandrew
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Был
5 лет назад
10 лет назад