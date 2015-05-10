Курсовой проект Предмет: Проектирование информационных систем Тема (описание работы): Разработка информационной системы для учета анализа ликвидности предприятия(На примере филиала ОАО "ФСК ЕЭС") Срок сдачи (ДД.ММ.ГГ): 20,05,2015 Дополнительные требования: ...
Перерисовать графику для диплома
В драфте диплома содержится порядка 20 графических элментов, вставлены как картинки:
- графики
- диаграммы
- два таймлайна
- одно дерево целей
Графики рисовал сам для другого проекта и частично брал из интернета. Хочу получить всю существующую графику:
1) созданной в экселе
2) вставленной аккуратно в текст диплома
3) созданной в едином стиле
Прикладываю к письму два графических примера: простой (таких процентов 80) и сложный (таких несколько)
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