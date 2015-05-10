Перерисовать графику для диплома

В драфте диплома содержится порядка 20 графических элментов, вставлены как картинки:

- графики

- диаграммы

- два таймлайна

- одно дерево целей

Графики рисовал сам для другого проекта и частично брал из интернета. Хочу получить всю существующую графику:

1) созданной в экселе

2) вставленной аккуратно в текст диплома

3) созданной в едином стиле

Прикладываю к письму два графических примера: простой (таких процентов 80) и сложный (таких несколько)